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اللولحي يرتدي شارة القيادة مزينة بالعلم الفلسطيني

02 أكتوبر 2022 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
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اللاعب أحمد اللولحي
غزة - وائل الحلبي

تفاعل أحمد اللولحي قائد فريق خدمات رفح مع الحملة التي أطلقها عدد من المؤثرون العرب من أجل ارتداء قادة المنتخبات العربية لشارة القيادة مزينة بالعلم الفلسطيني في مبارياتهم بكأس العالم المقرر إقامتها في قطر نوفمبر القادم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بحملة كبيرة تدعو قادة المنتخبات العربية في مونديال قطر لارتداء شارات القيادة بألوان العلم الفلسطيني، ردا على ازدواجية المنتخبات الأوروبية التي قرر عدد من قادتها ارتداء شارات قيادة عليها علم أوكرانيا.

اللولحي بادر إلى تطبيق شعار الحملة الإعلامية من خلال ارتداءه لشارة القيادة مزينة بالعلم الفلسطيني، في مباراة فريقه خدمات رفح أمام اتحاد بيت حانون في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقال اللولحي لـ:"فلسطين" إنه ينوي مواصلة ارتداء شارة القيادة بألوان العلم الفلسطيني في كل مرة يتولى فيها قيادة الفريق في مباريات الدوري الممتاز، متمنيا أن تجد الخطوة آذان صاغية لدى بقية قادة  الفرق الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية.

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#فلسطين #كرة القدم #أحمد اللولحي #نادي خدمات رفح

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