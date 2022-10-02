إصابة جندي صهيوني بعملية إطلاق نار جنوب نابلس

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأحد، النار صوب قوات الاحتلال والمستوطنين قرب مستوطنة "إيتمار" جنوب شرق مدينة نابلس، ما أسفر عن إصابة جندي صهيوني.

وهرعت سيارات إسعاف الاحتلال إلى موقع عملية إطلاق النار، ونقلت الجندي المصاب في ساقه إلى مستشفى بلينسون.

وتعرض لإطلاق النار أيضاً رئيس ما يسمى مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، قرب مستوطنة إيتمار، فيما تحدثت مواقع للاحتلال عن ثلاث عملية إطلاق نار حدثت في وقتٍ متقارب، وذلك عقب مسيرة للمستوطنين بالمنطقة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الإنارة في منطقة عملية إطلاق النار، بحثاً عن المنفذين الذين انسحبوا من المكان بسلام، فيما أغلق الاحتلال حاجز عورتا عقب العملية البطولية.

وقبلها بوقتٍ قصير، أصيب مستوطن في رأسه، وذلك بعد رشقه بالحجارة قرب مستوطنة "إيتمار" جنوب شرق نابلس، فيما تضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مفترق عزون شرق قلقيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين