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الاحتلال يخطر بهدم ثمانية منازل في مسافر يطا

02 أكتوبر 2022 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اخطارات لهدم ثمانية منازل في قريتي الديرات وارفاعية بمسافر يطا، جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديرات وأخطرت بهدم أربعة منازل، ثلاثة منها مأهولة تعود لكل من: فايز محمد العدرة، وبشير سامي العدرة، وسامي رسمي العدرة، ورابع قيد الانشاء يعود للمواطن حمزة محمد العدرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ارفاعية وسلمت إخطارات بهدم أربعة منازل مأهولة وقامت بتصوريها.

وقال العمور، إن هناك استهدافا واضحا ومتواصلا للتجمعات والقرى في مسافر يطا، وذلك للسيطرة على المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الاحتلال #مسافر يطا

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