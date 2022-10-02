الاحتلال يفرج عن الأسيرة عائدة المصري بعد 7 شهور من الاعتقال

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، عن الطالبة في جامعة النجاح الأسيرة عائدة عمار المصري بعد اعتقالٍ دام 7 شهور.

وأفرج الاحتلال عن الطالبة المصري من حاجز سالم العسكري، حيث كان في استقبالها ذويها وعدد من النشطاء وأهالي الأسرى والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" وفاء جرار.

ونقلت المصري رسالة الأسيرات داخل سجون الاحتلال عقب إفراج الاحتلال عنها، قائلة: "المطلب الوحيد للأسيرات هو أنهم يكونوا بين أهلهم قريبًا، ويطلبون من الكل أن يتذكرهم ويتفاعل معهم".

وأضافت أن تجربة الاعتقال كانت صعبة جدا، ورغم ذلك فقد تعلمت واستفادت من أشياء كثيرة، وأهمها كيف تكون الأسيرة قوية داخل سجنها، وكيف يخرجن أيضا قويات لا يكسرهن الأسر ولا إدارة السجان.

وأشارت المصري إلى أن الأوضاع في سجون الاحتلال في الفترة الأخيرة كانت غير مستقرة، واليوم يواصل عدد من الأسرى الإداريين إضرابهم عن الطعام.

وتقدمت الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح بالتهاني والتبريكات من الطالبة في كلية الشريعة عائدة، بمناسبة الافراج عنها من سجون الاحتلال.

واعتقلت المحررة عائدة المصري بعد دهم منزل والدها الشهيد القسامي عمار المصري، في خلة الإيمان في مدينة نابلس، بتاريخ 23/3/2022.

وجاء اعتقال عائدة المصري بذات الليلة التي اعتقلت فيها الطالبة بجامعة النجاح آمنة اشتية من بلدة تل، ضمن تصعيد قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة في الآونة الأخيرة من عمليات اعتقال وملاحقة طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات على نشطاء الكتلة التي تمكنت في الأشهر الأخيرة من تحقيق انجازات كبيرة سواء على صعيد الانتخابات كما جرى في جامعة بيرزيت، أو تعزيز وجودها وفعالياتها كما جرى في جامعة النجاح بنابلس، وبوليتكنيك فلسطين في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين