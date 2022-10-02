"الهلال الأحمر" تدين اعتداء الاحتلال والمستوطنين على طواقمها بنابلس

أدانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالضرب على طواقمها أثناء تأديتها عملها اليوم الأحد، عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت الجمعية، في بيان صحفي: إن متطوعين من طواقمها وهما: محمد بعارة وفراس البظ، تعرضا للاعتداء والتنكيل من قوات الاحتلال.

ووفق البيان، أشهر جنود الاحتلال السلاح في وجوه الطاقم الطبي، وتهجموا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل وبالبندقية على رأس أحدهم، ما أدى إلى إصابتهم إصابات بليغة، إلى جانب احتجاز الطاقم، كما اعتدى جنود الاحتلال على مركبة الإسعاف بالبنادق وركلها بالأرجل.

وأكدت الجمعية أن الاعتداء جاء "على الرغم من أن طواقم الجمعية ومركباتها تحمل شارة الهلال الأحمر بوضوح وتؤدي مهامها الطبية الطارئة"، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات باتت شبه يومية في شتى مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكّرت بأن القانون الإنساني الدولي يحظر استهداف المهام الطبية من أفراد ومركبات ومنشآت، والتي تؤدي مهامّ إنسانية، حظراً باتاً، ويؤكد وجوب حمايتها وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، أو التدخل في عملها.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال عام 2021 في حق طواقم الهلال الأحمر ومركباتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغت 103 انتهاكات، توزعت على: 32 انتهاكاً في حق مركبات الإسعاف، و20 حالة إعاقة لمركبات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى وجهتها، و11 حالة عرقلة لمهام طواقم الجمعية، و35 انتهاكاً في حق موظفي الجمعية ومتطوعيها، و5 انتهاكات في حق مرافق الجمعية ومبانيها، وحالة اعتقال واحدة.

وطالبت الجمعية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أن "تكفل قيام (إسرائيل)، بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال، باحترام الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه الاتفاقيات، واحترام المهام الطبية للجمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وحمايتها".

المصدر / فلسطين أون لاين