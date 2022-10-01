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عكرمة صبري: نستنكر الصمت العربي عما يجري في الأقصى

01 أكتوبر 2022 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن ممارسات الاحتلال تؤكد على عدم احترامه للمقدسات، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري فى المسجد الأقصى.

وأضاف صبري خلال مهرجان "الأقصى في خطر" بمدينة غزة: "نستنكر الصمت العربي عما يجري فى الأقصى"، مشدداً على أن "المسجد الأقصى المبارك ليس في خطر واحد فحسب، بل هو في أخطار كثيرة تحدق به".

وتابع: "الاحتلال (الإسرائيلي) يكثّف من اقتحاماته في الأعياد الصهيونية، ويزيد من انتهاكاته". 

وأكد خطيب الأقصى، أن تصرفات الاحتلال في الأقصى، تؤكد بأنهم لا يقدّسون حُرمة الأقصى. 

وطالب بإعادة مفتاح باب المغاربة للمقدسيين بعد سيطرة الاحتلال عليه، محملًا حكومة الاحتلال والمستوطنين المقتحمين مسؤولية كل ما يجري في الأقصى من تصعيد. 

وحمل صبري الحكومات العربية والإسلامية مسؤولية الصمت المُطبق تجاه ما يحدث بالأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس المحتلة #عكرمة صبري #المسجد الأقصى المبارك

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