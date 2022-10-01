حتى بدون كافيين.. دراسة تكشف مفاجأة عن شرب القهوة تعرف عليها

كشفت دراسة أسترالية جديدة إلى أن تناول كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يؤدي إلى إطالة العمر وخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة بروفيسور بيتر كيستلر من معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري في ملبورن بأستراليا: إن "الدراسة القائمة على الملاحظة، شملت أنواع القهوة المطحونة والفورية منزوعة الكافيين، والتي ثبت أنها تؤدي لتقليل حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو أي سبب آخر"، وفق ما نشره موقع Neuroscience News نقلًا عن الدورية الأوربية لأمراض القلب الوقائية ESC.

أسلوب حياة صحي

كما أضاف أن "نتائج الدراسة تشير إلى أن تناول القهوة سريعة التحضير ومنزوعة الكافيين بشكل خفيف إلى معتدل يمكن اعتباره جزءا من أسلوب حياة صحي".

وشرح بروفيسور كيستلر أن "الكافيين هو المكون الأكثر شهرة في القهوة، لكن المشروب يحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجيًا. ومن المحتمل أن المركبات غير المحتوية على الكافيين كانت مسؤولة عن العلاقات الإيجابية التي لوحظت بين شرب القهوة وأمراض القلب والأوعية الدموية والبقاء على قيد الحياة".

وفيات أقل

وكشفت نتائج الدراسة الإيجابية والتي تحد بشكل ملموس من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بين فئة من يتناولون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة في اليوم، بالمقارنة مع من لا يحتسونها كانت هناك احتمالات أقل للوفاة بنسبة 14٪ و27٪ و11٪ حسب الأنواع منزوعة الكافيين والمطحونة والفورية على التوالي.

أمراض القلب

كما أفادت النتائج بأن من تناول فنجانين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، رصد لديه انخفاض بنسبة 6٪ و20٪ و9٪ في احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للقهوة سريعة التحضير منزوعة الكافيين والمطحونة على التوالي، مقارنة بالممتنعين عن تناول القهوة.

المصدر / وكالات