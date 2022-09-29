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"العبادسة" يتفقد أوضاع الفنادق والمطاعم السياحية على شارع الرشيد

29 سبتمبر 2022 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تفقد النائب يحيى العبادسة رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، ورافقه مستشار رئيس المجلس التشريعي لشؤون المظالم ماجد أبو مراد، المطاعم والفنادق السياحية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وبين النائب العبادسة، أن هذه الزيارة التفقدية جاءت استجابة لمظلمة تقدم بها أصحاب المطاعم والفنادق السياحية على شارع الرشيد، للاطلاع على مدى الضرر الواقع عليها بسبب تعطل حركة السياحة في قطاع غزة.

من جهتهم، طالب أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية المجلس بالتدخل لدى الجهات الحكومية لتعويضهم عن الأراضي التي تم استقطاعها لصالح شارع الرشيد، بالإضافة لتخفيض الضرائب المفروضة عليهم نظراً لتضرر حركة السياحة في القطاع وصعوبة الوضع الاقتصادي.

بدوره، وعد النائب العبادسة بمتابعة مظلمتهم مع الجهات الحكومية المختصة وذلك بعد الاطلاع على مدى الخسائر التي تكبدوها خلال السنوات الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#يحيى العبادسة #أوضاع الفنادق #مطاعم سياحية

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