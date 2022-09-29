مستوطنون يشرعون بتسييج أرض وزراعتها شرق بيت لحم

شرع مستوطنون اليوم الخميس، بتسييج أرض وزراعتها في قرية كيسان، شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد الناشط أحمد غزال خلال تصريح صحفي، بأن مجموعة من المستوطنين شرعوا بتسييج أرض وزراعتها بأشتال مختلفةً في المنطقة القريبة من "واد جحار" غرب القرية، تمهيدا لللاستيلاء عليها.

يشار إلى أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال صعّدوا من هجمتهم الاستيطانية على أراضي كيسان، والتي تمثلت بالاستيلاء على أراضي ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي والاعتداء عليهم.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين