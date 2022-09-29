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اليوم.. إضراب شامل وغضب على الاحتلال في جنين

29 سبتمبر 2022 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين، أن اليوم الخميس سيكون يوم إضراب شامل في المحافظة، ويوم غضب ضد الاحتلال الإسرائيلي، تنديدا بجريمته التي ارتقى بها أربعة شهداء.

وقالت الفصائل في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء: إن "كافة مكونات شعبنا موحدة، ولا مكان للانقسام في قاموس جنين، ودماء شهدائنا لن تكون إلا منارات على درب الحرية".

وأضافت: إن "محافظة جنين أكدت وحدة مخيمها ومدينتها وريفها وامتزج الدم ليعلنها مدوية ان لا خيار امامنا سوى الوحدة والمقاومة".

واقتحمت الأربعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتلال وآلياته العسكرية مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة، وحاصرت منزل والد الشهيد رعد خازم، واستهدفته بصاروخ، مما ألحق به أضرارًا كبيرة.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام المدينة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة 44 آخرين بجراح متفاوتة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #قوات الاحتلال #إضراب شامل #عبد الرحمن خازم

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