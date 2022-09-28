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8 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

28 سبتمبر 2022 . الساعة 23:54 بتوقيت القدس
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إشعال إطارات خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيت أمر، عقب مسيرة جماهيرية حاشدة شارك انطلقت من مسجد البلدة بمشاركة المئات والتي دعت لها القوى الوطنية، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مخيم جنين.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والأعيرة المعدنية وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي اثنان بالقد والثالث في اليد تم نقلهم إلى إحدى مستشفيات الخليل، كما أصيب خمسة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط تم نقلهم إلى المراكز الصحية في البلدة، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب جنوب الخليل.

كما شهد المدخل الجنوبي لمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز في أجزاء مختلفة من المحافظة، حيث أغلقت المدخل الجنوبي لمدينة الخليل ومنعت تنقل المواطنين، كما قامت بتفتيش مركبات المواطنين قرب بيت عنون شمال الخليل، بعد إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة سعير.

وفي بلدة دورا جنوب غرب الخليل، داهمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات شملت قرية بيت عوا وخرسا والطبقة، وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة، واقتحمت عددا من المحال التجارية بحثا عن تسجيلات كاميرات المراقبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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