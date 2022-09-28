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القوى الوطنية بغزة تعلن الحداد العام وتدعو لمزيد من الاشتباك مع الاحتلال

28 سبتمبر 2022 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
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أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية الإسلامية في قطاع غزة الحداد العام على أرواح شهداء مدينة جنين، داعية إلى مزيد من الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي وتدفيعه ثمنًا باهضًا.

وقالت اللجنة في بيان: "ننعي ثلةً من أقمار جنين البطولة؛ الذين ارتقوا صباح اليوم مقبلين غير مدبرين أثناء دفاعهم عن المخيم وتصديهم لقوات الاحتلال التي توغلت لاستهداف منزل عائلة خازم الأبطال؛ ما أدى لارتقاء الشهيد عبد خازم (شقيق الشهيد رعد خازم)؛ والشهيد أحمد علاونة؛ والشهيد محمد ألونة؛ والشهيد محمد أبو ناعسة".

ودعت اللجنة لإعلان الحداد العام في قطاع غزة على أرواح شهداء جنين، وباشرت بفتح بيت عزاء للشهداء في ساحة الجندي المجهول في غزة اعتباراً من الساعة الرابعة عصر غد الخميس.

ودعت اللجنة جميع قوى وفصائل شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال، وتدفيعه ثمناً باهظاً لاحتلاله وجرائمه واستخفافه بشعبنا وتدنيسه مقدساتنا، وأكدت اعتزازها  بمقاومتنا بالضفة الغربية لدورها الأصيل في مجابهة الاحتلال، وإعادة العلاقة مع الاحتلال لطبيعتها   كشعب محتل وبين الصهاينة كقوة محتلة، ألا وهي إدامة الاشتباك معه حتى دحره وتحرير أرضنا.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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