إضراب بالضفة حدادًا على أرواح شهداء جنين

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، عدة محافظات في الضفة الغربية، حدادًا على أرواح شهداء جنين الأربعة، الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

واستُشهد صباح اليوم الأربعاء أربعة شبان، وأُصيب 44 مواطنًا بجروح مختلفة، بينها إصابات خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنبن، حيث دارت مواجهات عنيفة.

وعلّقت مؤسسات تعليمية وأكاديمية التعليم، حيث أعلنت جامعة الخليل والمكتب الحركي بخضوري تعليق الدوام حدادًا على أرواح شـهداء جنين.

وتمّ بالتنسيق مع لجنة التنسيق الفصائلي الإعلان والإضراب في نابلس حدادًا على أرواح شهداء محافظة جنين.

وفي طوباس، أعلنت القوى الإضراب الشامل، حدادًا على أرواح شهداء جنين، ودعت المواطنين للتبرع بالدم.

المصدر / فلسطين أون لاين