قاسم: تواصل محمود عباس مع قادة الاحتلال لتهنئتهم بالأعياد اليهودية "سلوك مدان ومستنكر"

اعتبرالناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، تواصل رئيس السلطة محمود عباس مع قادة الاحتلال لتهنئتهم بالأعياد اليهودية "سلوك مدان ومستنكر".

وقال قاسم في تصريح صحفي، إن عباس مطالبٌ بالاعتذار من أبناء شعبنا على هذا الفعل المُدان.

وأضاف "لا مصلحة سياسية ولا مصلحة وطنية مرجوّة لشعبنا من هذه الاتصالات، بل هي مصالح شخصية لفئة متحكمة في السلطة".

وأكد الناطق باسم حماس على أن المطلوب الآن هو موقف وطني جاد وحقيقي يوقف سلوك رئيس السلطة المعزول عن الإجماع الوطني.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد هنّأ مساء اليوم رئيس كيان الاحتلال يسحاق هرتصوغ برأس السنة العبرية، كما فعل أمس مع وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وتواصل "جماعات الهيكل" التحريض لاقتحام المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، ونفخ البوق في ساحاته، ضمن سياسة التهويد الساعية لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم

المصدر / فلسطين أون لاين