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تأجيل 3 مباريات في الجولة الرابعة من دوري غزة

27 سبتمبر 2022 . الساعة 19:39 بتوقيت القدس
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مباراة من الدوري
غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد اتحاد كرة القدم، تأجيل 3 مباريات من الجولة الرابعة للدوري بدرجاته الممتازة والأولى والثانية، لمنتصف الأسبوع القادم.

وكشف الاتحاد النقاب، عن سبب تأجيل موعد اللقاءات التي ستُقام على ملعب فلسطين بمدينة غزة، المقررة في الجولة الرابعة، بسبب وجود احتفالات على أرض الملعب، في ذات التوقيت.

وقرر الاتحاد إقامة مباراة الجلاء مع خدمات البريج (درجة أولى) يوم الإثنين القادم، على أن تُقام مباراة اليرموك مع خدمات جباليا (درجة ثانية) يوم الثلاثاء، ومباراة غزة الرياضي مع شباب الزوايدة (درجة ممتازة) يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.

#تأجيل 3 مباريات في الجولة الرابعة

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