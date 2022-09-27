الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق عبسان الكبيرة أطلقت بكثافة نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية في المنطقة، ما أجبر المزارعين على ترك أراضيهم.

ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين