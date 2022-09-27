الاحتلال يشنّ حملة مداهمات بالضفة ويعتقل محرراً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أسيراً محرراً واقتحمت عدة قرى بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب منتصر ملحم بعد اقتحام قرية "كفر راعي" ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية قرى "رمانة"، و"زبوبا"، و"عانين"، و"الطيبة" وسيرت آلياتها العسكرية في شوارع تلك القرى وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة .

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين