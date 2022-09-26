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"حمادة" يدعو لمواصلة النفير للأقصى والتصدي للاقتحامات

26 سبتمبر 2022 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
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مرابطون في ساحات المسجد الأقصى

دعا الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة النفير والحشد طيلة ساعات اليوم وفي الأيام القادمة، والتصدي بكل قوة للاقتحامات الصهيونية ومخططات تدنيس الأقصى وإقامة الطقوس التوراتية في باحاته، والتي تنفذها قطعان المستوطنين بذريعة الأعياد اليهودية.

وحيّا حمادة في بيان صحفي اليوم الاثنين، "المرابطين الأبطال من أهلنا  في القدس والضفة والداخل المحتل، الذين هبّوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك مع بدء اقتحامات المستوطنين هذا الصباح، والتصدي لمخططاتهم الخبيثة".

وأكد أنه" بصمود المقاومين وبسالتهم، لن تفلح مخططات المستوطنين ومؤامراتهم في تغيير معالم المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه والسيطرة عليه، وسيبقى المسجد إسلاميًّا خالصًا رغم أنف الاحتلال".

وشدد على أن "المسجد الأقصى والمرابطين فيه بحاجة إلى دعم وإسناد حقيقي في وجه هذا الطوفان من الانتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، وتدارك الموقف قبل انقضاض المستوطنين على ما تبقى لشعبنا من سيادة في قدسه وأقصاه، وهذه مسؤولية تقع على عاتق جميع الأحرار في العالم".

وختم بالقول: "إنّ القوي لا يبقى قويًّا، وإنّ الضعيف لا يبقى ضعيفًا، وإن شعبنا رغم إمكاناته المتواضعة إلا أنه يتسلح بإيمانه بالله ويقينه بحقه في أرضه ومقدساته، ولن يتراجع عن حماية قدسه وأقصاه مهما بلغت التضحيات".

المصدر / فلسطين أون لاين
#النفير للأقصى #الاقتحامات #حمادة #السنة العبرية

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