إلَّا الأقصى

من المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيًا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه، ووفق مخططات الاحتلال، تسعى جماعات الهيكل خلال 26 و27 من سبتمبر الجاري، بـما يسمى "رأس السنة العبرية"، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى، وفي الخامس من أكتوبر يصادف ما يسمى "عيد الغفران" العبري، ويشمل محاكاة طقوس "قربان الغفران" في الأقصى، وهو ما تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.

إن ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس من غلاة المستوطنين وقوات الاحتلال الصهيوني المدججة بالسلاح، وما يصاحب هذه الاقتحامات من اعتداءات على المرابطين والمرابطات المدافعين عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي رسالة للمسلمين في العالم وجميع الأحرار أن هذا العدو لا يحترم المقدسات ولا يلتزم بأي اتفاقات أو معاهدات، فهو يسعى دائمًا إلى خلق حالة من التوتر يحاول من خلالها أن يطيل في عمر الحكومة المتطرفة الهشة والمتناقضة الذاهبة نحو الانتخابات.

هذه الحكومة الصهيونية التي تحوي كبار المتطرفين والمجرمين الذين أوغلوا بدماء أهلنا واعتدوا على حرماتنا ووصلت جرائمهم إلى مختلف العواصم العربية، كان من الواجب محاكمتهم وتعريتهم أمام العالم، وليس فتح علاقات معهم بحجة التطبيع والسلام الوهمي المعشش في رؤوس بعض قادة الدول العربية والمرفوض دينيًّا وشعبيًّا ووطنيًّا.

من هنا كان من الواجب على شعوبنا العربية والإسلامية أن تنتفض في وجه الصهاينة وتقف كما كانت مدافعة عن المسجد الأقصى، فهذا العدو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة التي يخشاها، فحينما خرج القائد محمد الضيف أواخر شهر رمضان 2021 يحذر الصهاينة من اقتحام الأقصى ومن طرد أهلنا من حي الشيخ جراح، وأتبع التهديد بصواريخ المقاومة التي انطلقت من غزة لتسقط على رؤوس المستوطنين في مدينة القدس، شاهدنا كيف فر الصهاينة مرعوبين ودخلوا جحورهم وملاجئهم كالجرذان وألغوا مسيرة الطغيان التي شرعوا بها في حينه.

هذه اللغة التي يجب أن يلتزم بها العرب والمسلمين وأحرار العالم في التعامل مع هذا العدو الذي بات الاحتلال الوحيد في المنطقة، ويدير ظهره لجميع القرارات الأممية والمعاهدات التي أقرت بالحفاظ على المقدسات واحترام سيادة الشعوب وحقها في تقرير المصير.