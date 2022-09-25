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مستوطنة في النقب تتعرض لإطلاق نار للمرة الرابعة خلال أيام

25 سبتمبر 2022 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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تعرضت مساء اليوم الأحد مستوطنة صهيونية شمال النقب المحتل لعملية إطلاق نار للمرة الرابعة خلال أيام.

ووفقاً للقناة (12) العبرية، فإن مستوطني مستوطنة "كرميت" شمال النقب أبلغوا عن إطلاق نار باتجاه المستوطنة مما أدى الى إصابة أحد المنازل.

وقال أحد المستوطنين "رأيت الرصاص يضرب في بيتي، وكان من الممكن أن ينتهي الحدث بشكل مختلف إذا أصابت الرصاصة أحد الأشخاص" مطالباً الشرطة والجيش بالتحرك.

وأكد للقناة العبرية أن هذا هو المنزل الرابع الذي أصيب في نفس الشارع في الأيام القليلة الماضية.

وقالت وسائل إعلام عبرية اليوم، إن أجهزة الأمن والشرطة الاحتلالية وضعت في حالة تأهب قصوى، خاصة في مدينة القدس المحتلة، خلال إجازات الأعياد التلمودية التي تبدأ مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وأفاد موقع (0404) العبري أن "هذا القرار جاء على خلفية موجة التصعيد الأمني في الضفة الغربية، وفي ضوء التحذيرات بإمكانية وقوع عمليات جديدة ضد أهداف إسرائيلية".

المصدر / وكالات
#الاحتلال #مستوطنين #النقب

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