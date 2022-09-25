الأقصى_يستغيث.. هاشتاق يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

غزة/ صفاء عاشور:

تصدر وسم #الأقصى_يستغيث منصات التواصل الاجتماعي على الفيس بوك وتويتر، وذلك مع تصاعد الدعوات الفلسطينية للرباط والحشد الدائمين في المسجد الأقصى وصدّ اقتحامات المستوطنين خلال موسم الأعياد اليهودية بدءاً من يوم غد الإثنين.

الكاتب والمحلل السياسي ناجي شكري كتب على حسابه في الفيس بوك:" إذا تخاذل الكل عن حماية المسجد الأقصى فإن الدفاع عنه هو واجب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ، كل جهد يقدّم للدفاع عن الأقصى هو واجب على الأحياء من المسلمين، وحق على كل مسؤول عربي وإسلامي مهما كانت أعذاره أو مبرراته، فليس أعز من المقدسات.





خلود المصري كتبت على حسابها في تويتر :" ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك يتعدى التقسيم الزماني والمكاني ويتطلب من كل فرد عربي إسلامي حر شريف الدفاع عنه بكافة الوسائل المتاحة وما أوتي من قوة، فالأقصى اليوم يمر بأخطر مراحل التهويد والتغول الصهيوني".





معالي الربراري كتب:" لا قيمة لفلسطين بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون المسجد الأقصى ولكن متى سيدرك العالم ذلك".





مها حسان على حسابها على موقع تويتر قالت:" قد قيل :" إن الحياة عقيدة وجهاد" والعار كل العار أن تمس عقيدتك فلا تجاهد لأجلها، والهوان كل الهوان ألا تحرك فيك مشاهد تدنيس الأقصى ساكناً، رابطوا على ثغوركم وانصروا مسجدكم ولو بالكلمة #الأقصى يستغيث.

الكاتب الصحفي أبو جودي كتب على صفحته على الفيس بوك، صورة لأداء الطقوس اليهودية العلنية أمام أحد أبواب #المسجد_الأقصى صباح هذا اليوم.

تحويل الطقوس من سلوك فردي إلى سلوك جماعي، ومن ثم "حق" تطالب به أذرع الاحتلال ومؤسساته المختلفة أمر بالغ الخطورة، وهو ما سيتصاعد مع موسم الأعياد التي تبدأ في نهاية الشهر الجاري.

أما أفنان قواسمة كتبت على صفحتها على الفيس بوك:" في الطريق إلى القدس لا يبقى على البراق إلا نبي!! ‏يتساقط المرجفون والمثبطون ولا يبقى على ظهر الخيل إلا الأطهار، ‏ولأنها القدس، ‏هيهات تقبل أن يمتطي خيلها نذل وجلّ لها أن تخبر الواشين بموعد النصر.





مهدى مصالحة كتب على حسابه في الفيس بوك:" لن تُعدم الوسيلة، دعوة لأداء صلاة فجر يوم الإثنين في المسجد الأقصى المبارك بكل الوسائل المتاحة، بسياراتكم بمجموعاتكم، بتواصلكم فيما بينكم، بمعرفة البلدان التي ستسير الحافلات والركوب معهم.. ولن تعدم الوسيلة #الأقصى_يستغيث.



