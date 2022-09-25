في ذكرى هبة النفق.. "حماس": الأقصى في قلب معركتنا مع الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن المسجد الأقصى في قلب معركتنا المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حماية له حتى تحريره من الاحتلال.

وقالت الحركة في تصريح صحفي بمناسبة حلول الذكرى الـ 26 لهبّة النفق: "تأتي هذه الذكرى التي انتفضت فيها جماهير شعبنا على امتداد الوطن ضدّ إقدام العدو على فتح نفق تحت أساسات المسجد الأقصى، وارتقى خلالها 63 شهيداً، دفاعاً عن الأقصى وذوداً عن حياضه المباركة، في الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال عدوانه على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

و"هبّة النفق" هي واحدة من محطات المواجهة العنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي بعد إقدامه في سبتمبر/أيلول 1996 على فتح نفق ضمن مبانٍ تاريخية مردومة أسفل المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات منهم.

وأضافت: "إننا وفي مثل هذا اليوم من عام 1996م، نستذكر مع شعبنا وأمَّتنا هذه الذكرى، التي امتزجت فيها دماء شعبنا الزكيّة في القدس وربوع الوطن، وقدّمت خلالها نموذجاً بطولياً في التضحية والفداء، لتبقى خالدة في ذاكرة شعبنا الحيّة، ومنارة تهتدي بها الأجيال على مرّ السنين في حماية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

ودعت الشعب الفلسطيني إلى مواصلة مسيرة النضال والمقاومة والتصدي لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية بإقامة شعائرهم التلمودية في أقصانا المبارك في الأيام القادمة، في ذكرى ما يُسمّى رأس السنة العبرية والأعياد اليهودية.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية بـ"تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا الكريم، ودعم صمود شعبنا ومقاومته في مواجهة مخططات الاحتلال الخبيثة الساعية لتقسيمه زمانياً ومكانياً، ليبقى الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً حتى تحريره من الاحتلال الذي لم ولن يكون له سيادة أو شرعية عليه".

وأشادت الحركة "ببطولات شبابنا الثائرين في عموم الضفة المحتلة، المنتفضين دفاعاً عن القدس والأقصى، وصمود وبسالة المرابطين والمرابطات في شدّ الرّحال إلى الأقصى والتصدّي لاقتحامات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم".

وفي الختام؛ ترحمت على "أرواح شهداء هبّة نفق الأقصى الأبرار، الذين قدّموا أنفسهم فداءً له، فدماؤهم الزكيّة التي سالت على تلك الأرض المباركة ستظل وقوداً لمعركة شعبنا المستمرة في الانتصار للقدس والأقصى، والدفاع عنهما بكل الوسائل".

المصدر / فلسطين أون لاين