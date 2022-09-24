بالأسماء .. 30 أسيرًا إداريًا يتجهزون للإضراب عن الطعام غدًا

أعلنت الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، اليوم السبت، أسماء ثلاثين معتقلًا يتجهون، غدًا، لخوض الإضراب الجماعي عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري وللضغط من أجل انتزاع حياتهم من بين أنياب السجان الإسرائيلي.

وأشارت، في بيان صحفي إلى أنّ "السجان الإسرائيلي وفي إطار الانقضاض على هذه الخطوة يحاول التواصل مع الأسرى الإداريين، من أجل تقديم عرض لهم"، لافتةً إلى أنّ "هناك تشبث واضح من الأسرى بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري، مؤكدةً أن "الصورة غداً ستكون أكثر وضوحاً".

وأكدت أنه من المقرر أن تلتحق بهم دفعات أخرى.

وأعلنت جمعية واعد للأسرى والمحررين أسماء المعتقلين الإداريين الذين سيشرعون في إضرابهم المفتوح عن الطعام غدا رفضا للاعتقال الإداري:

1. نضال أبو عكر.

2. إيهاب مسعود.

3. عاصم الكعبي.

4. أحمد حجاج.

5. ثائر طه.

6. رامي فضايل.

7. لطفي صلاح.

8. صلاح الحموري.

9. غسان زواهرة.

10. كنعان كنعان.

11. أشرف أبو عرام.

12. غسان كراجة.

13. صالح أبو عليا.

14. عوض كنعان.

15. ليث كسابرة.

16. صالح الجعيدي.

17. باسل مزهر.

18. مجدي الخواجا.

19. جهاد شريتح.

20. هيثم سياج.

21. مصطفى الحسنات.

22. عزمي شريتح.

23. محمد أبو غازي.

24. أحمد الخاروف.

25. نصرالله البرغوثي.

26. محمد فقهاء.

27. تامر الحجوج.

28. رغد شمروخ.

29. زيد القدومي.

30. سنار حمد.

المصدر / فلسطين أون لاين