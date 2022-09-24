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كتائب المجاهدين تعلن مسؤوليتها عن عملية "كرمئيل"

24 سبتمبر 2022 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب المجاهدين في الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار على مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراض جنوب مدينة الخليل يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022م الساعة 21:22.

وقالت الكتائب في بيان لها، " قام مجموعة أبطال من كتائب المجاهدين في خلية جنوب الضفة الفلسطينية بمشاركة أبطال فتح الانتفاضة باستهداف المستوطنة برشقات من الرصاص والتي أسفرا عن إصابة عدد من المستوطنين والتي أربكت العدو الصهيوني وجعلته في حالة تخبط".

وتابعت "حيث دارت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتمكن المجاهدون من الانسحاب بحمد الله بسلام، وتأتي هذه العملية نصرة للمسجد الأقصى وللمدينة المقدسة وسنريكم من بأسنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة #كتائب المجاهدين #كرمئيل

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