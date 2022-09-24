البرلمان الأردني: نفخ أعضاء كنيست بالبوق بجانب الأقصى انتهاك خطير

أكدت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني أنّ إقدام عدد من أعضاء الكنيست على النفخ بالبوق داخل مقبرة باب الرحمة المحاذية للأقصى، "خطوة تشكل استفزازًا وانتهاكًا خطيرًا لحرمة المسجد المبارك وأكنافه.

وقالت رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي :" إنّ محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، "مرفوضة ومصيرها إلى الفشل".

وأدان اقتحام أعضاء في الكنيست والمستوطنين للمسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال، خلال الأيام الماضية.

اقرأ المزيد: الخطيب: الاحتلال يبدأ السنة العبرية بإعلان حرب سافرة على عقيدة وقبلة المسلمين

وطالب الظهراوي البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف تلك الممارسات غير المشروعة، والتي ترفضها الأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرًا إلى "مواقف الملك عبد الله الثاني الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية".

وستشهد الفترة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيًا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

ووفق مخططات الاحتلال، تسعى جماعات الهيكل يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري، بـما يسمى "رأس السنة العبرية"، إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين