بشروط مقيدة.. الاحتلال يقرر الإفراج عن الشيخ يوسف الباز

قررت ما تسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبول استئناف هيئة الدفاع عن إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، والإفراج عنه بشروط مقيدة.

وأعادت محكمة الاحتلال الملف إلى ما تسمى "المحكمة المركزية"، لتحديد شروط الإفراج عن الشيخ الباز بالقيد الإلكتروني.

الاحتلال كان قد اعتقل الشيخ الباز يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي من بيته في اللد، وذلك بادعاء "التحريض على قوات الاحتلال"، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس.

والباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل الاحتلال، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات