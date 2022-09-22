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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في نابلس والخليل

22 سبتمبر 2022 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدف مقاومون، فجر اليوم الخميس، أهدافا لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس والخليل بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز صرة العسكري غرب نابلس، كما أطلقوا النار نحو مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي نابلس، فيما أعلنت مجموعات "عرين الأسود" أنها نفذت عمليتي إطلاق النار، كما استهدف مقاومون مواقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار قرب الخليل.

ورشق الشبان الثائر مركبة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.

وشهدت الضفة الغربية 18 عملاً مقاوماً استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.
 
وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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