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توفي إثر إصابته بمرض عضال

"الجهاد" تنعى الشيخ صومان من بيت لحم

22 سبتمبر 2022 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ جمال صومان 64 عاماً، والذي وافته المنية اليوم، الخميس إثر إصابته بمرض عضال بعد مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء.

وقالت الحركة في بيان لها:" إن الشيخ صومان من أعلام الرعيل الأول في مسيرة الجهاد والمقاومة، ومن بناة جيل الإيمان والوعي والثورة، حيث واجه ظلم الاحتلال واعتقاله وإبعاده خارج الوطن، وشهدت له ميادين التربية والجهاد بفضله وعطائه وسيرته".

وأضافت:" إننا ونحن نفتقد هذا الشيخ الجليل، نتقدم بعظيم التعزية والمواساة من عموم عائلة "صومان" المجاهدة الكريمة في محافظة بيت لحم، ومن أحبابه وإخوانه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه خير الجزاء عمّا قدم من صبر وجهاد وتضحية في سبيل الإسلام وفلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجهاد الإسلامي #جمال صومان

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