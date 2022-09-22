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حفاظًا على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي

التشريعي يستقبل أهالي مغدورين وتأكيدات على ضرورة إنفاذ القانون

22 سبتمبر 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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لقاء مع أهالي المغدورين في المجلس التشريعي

استقبل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، عددًا من أهالي المغدورين المحكوم على قاتليهم بالإعدام ولكن لم ينفذ الحكم حتى الآن، وذلك بحضور رئيس لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي د. مروان أبو راس.

واستمع د. بحر إلى مطالب أهالي المغدورين، خاصة تنفيذ أحكام القضاء التي يرجع بعضها لعدة سنوات بإعدام القتلة، وذلك في إطار رد الحقوق والحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي.

وأشاد د. بحر بحرص أهالي المغدورين على السلم الأهلي والالتزام بالقانون وأحكام القضاء، مؤكدًا أن موقفهم الوطني والأخلاقي والديني محل تقدير.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على أن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل انفاذ القانون وتطبيق الأحكام القضائية على القتلة والتي أصبحت باتة وفق القانون.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #المجلس التشريعي #احمد بحر #احكام اعدام

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