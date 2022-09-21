تكريم أصغر حافظ للقرآن الكريم على مستوى فلسطين

غزة - محمد حجازي

كرمت مدرسة التابعين الشرعية الطفل أسامة محمد الللي، (6 سنوات)، لحفظه القرآن الكريم كاملاً.

جاء ذلك خلال حفلٍ نظمته مدرسة التابعين الشرعيَة لتحفيظ القرآن الكريم، بمقرها بمدينة غزة.

وشارك في الحفل رئيس جمعية الصحابة لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية الشيخ علي الغفري، ومدير المدرسة هاني أبو هاني، وعدد من الدعاة والعلماء، وعائلة الللي.

وكان الطفل "الللي"، قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو لا يتجاوز الـ 6 سنوات، وبهذا يصبح أصغر حافظ للقرآن الكريم على مستوى فلسطين.

وقال الغفري خلال كلمته، إن الجمعية ستواصل جهودها في تنشئة جيل قرآني فريد ومتميز، حافظ لكتاب الله، ويعمل وفق تعاليم القرآن الكريم وتفسيره ونشر علومه، لإخراج جيل يسير على خطى الصحابة والعلماء.

وأشاد الغفري، بالجهود التي تبذل في تعليم القرآن والعمل وفق تشريعاته، للخروج بجيل إسلامي قرآني مميز في فلسطين.

من جهته قال أبو هاني، إن الطفل "أسامة" التحق بالمدرسة، وهو في الصف الأول الأساسي، وعليه فهو أصغر حافظ لكتاب الله في فلسطين، مشيرًا إلى أنه نموذج فريد ومميز.

وأكد أبو هاني، على أن المدرسة توجه الطلبة نحو الصلاح والرشاد، لإنارة الطريق لجيل قرآني، ومشيدًا بجهود المدرس "جعفر زينو"، الذي ساهم بشكلٍ كبير في تحفيظ "أسامة" القرآن الكريم.

وأثنى، على عائلة الطفل التي عملت وسهرة إلى جانب المدرسة، ليكون ابنها أصغر حافظ لكتاب الله على مستوى فلسطين.

وبدوره، عبر والد الطفل محمد الللي عن شكره العميق للأستاذ "زينو"، وزوجته "أم أسامة"، على الجهد الكبير الذي بذلوه ليكون ابنه أصغر حافظ على مستوى فلسطين.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطفل "أسامة"، من إدارة المدرسة وعائلته.

يذكر أن قطاع غزة يعد من أكثر البلدان على مستوى العالم شهرةً بحفظ القرآن الكريم.











