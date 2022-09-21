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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

21 سبتمبر 2022 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية (صورة أرشيفية)

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه الطلبة والمواطنين.

وفي نابلس، أطلق جنود الاحتلال عددا من قنابل الغاز والصوت باتجاه مدرسة برقة الثانوية التي تقع غرب قرية برقة، ما أدى إلى اختناق عدد من الطلبة نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما أطلق جنود الاحتلال، الغاز المسيل للدموع صوب مدرستين برام الله، أسفرت عن عدة إصابات في صفوف الطلبة.

وأصيب عدد من الطلبة بحالات الاختناق والهلع في مدرستي ذكور عابود الثانوية، وبنات حميدي البرغوثي بقرية عابود شمال غرب رام الله.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على مدخل المخيم.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وصباح اليوم، اعتدت قوات الاحتلال، على المواطنين وأملاكهم، وأعاقت حركتهم عبر نصب الحواجز العسكرية، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وهدمت سلطات الاحتلال مسكنين في تجمع عين سامية البدوي، شرق مدينة رام الله، بعد اقتحام التجمع.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة وتنقل المواطنين على مدخلي قرية سرطة، غرب سلفيت.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين منذ الصباح على مدخلي القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة الغربية

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