إثر الاعتداء على زميلهم.. أسرى "رامون" يغلقون كافة أقسام السجن

أغلق الأسرى الفلسطينيون في "سجن رامون" لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كافة أقسام السجن؛ احتجاجًا على اعتداء وحدات القمع المعروفة باسم "النخشون" عليهم.

وسيغلق الأسرى أقسام "سجن رامون" بشكل كامل احتجاجًا على اعتداء قوات "النحشون" على الأسير إدريس زاهدي أثناء نزوله من مركبة البوسطة.

ومن المقرر أن يخوض 30 أسيرًا إداريًّا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في 25 من سبتمبر/ أيلول الجاري، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة يقبعنَ غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلًا وقاصرًا، و730 أسيرًا إداريًّا، وفق معطيات فلسطينية.

وفي 13 من سبتمبر الجاري، اعتدت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في قسمي 15 و16 بسجن عوفر.

واقتحمت وحدات القمع “المتسادا” و”اليماز” المدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية، القسمين في "سجن عوفر"، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيهما إلى جانب الاعتداء على الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين