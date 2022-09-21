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بالتزامن مع اعتقال السلطة للمطاردَين "اشتية" و"طبيلة"

حماس: اعتقالات الاحتلال بالضفة تؤكد سياسة الباب الدوار

21 سبتمبر 2022 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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اعتقال أحد الشبان من قبل قوات الاحتلال (أرشيف)

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سياسة الباب الدوار التي تمارسها السلطة بالضفة الغربية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المقاومين.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء: إنّ "حملة الاعتقالات التي نفّذتها قوات الاحتلال في أرجاء الضفة الليلة الماضية بالتزامن مع اعتقال السلطة للمطاردَين مصعب اشتية وعميد طبيلة تؤكد على الملاحقة المشتركة للثائرين والناشطين".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي: إنّ "تلك الاعتقالات تؤكد استمرار سياسة الباب الدوار بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة"، مشددًا على أنها محاولة يائسة لن تكسر إرادة شعبنا أو تنجح في النيل من صموده أو التقويض من ثورته".

وكانت قوات الاحتلال قد شنّت فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة ومدينة القدس المحتلة، طالت عددًا من الأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاعتقالات #قوات الاحتلال #القانوع #سياسة الباب الدوار

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