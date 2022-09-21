حماس: اعتقالات الاحتلال بالضفة تؤكد سياسة الباب الدوار

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سياسة الباب الدوار التي تمارسها السلطة بالضفة الغربية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المقاومين.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء: إنّ "حملة الاعتقالات التي نفّذتها قوات الاحتلال في أرجاء الضفة الليلة الماضية بالتزامن مع اعتقال السلطة للمطاردَين مصعب اشتية وعميد طبيلة تؤكد على الملاحقة المشتركة للثائرين والناشطين".

وأضاف القانوع في تصريح صحفي: إنّ "تلك الاعتقالات تؤكد استمرار سياسة الباب الدوار بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة"، مشددًا على أنها محاولة يائسة لن تكسر إرادة شعبنا أو تنجح في النيل من صموده أو التقويض من ثورته".

وكانت قوات الاحتلال قد شنّت فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة ومدينة القدس المحتلة، طالت عددًا من الأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين