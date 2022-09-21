ماذا ستفعل كتائب القسام اليوم؟

من المقرر أن يشهد قطاع غزة اليوم، افتتاح كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ميدانًا جديدًا غربي مدينة غزة.

ووفق مصدر خاص لـ"فلسطين أون لاين" فإنّ الميدان يحمل اسم "طائرة شهاب" التي صنعتها كتائب القسام في القطاع.

ويقع "ميدان طائرة شهاب" على مفترق شارع عمر المختار مع شارع الرشيد على شاطئ بحر غزة.

وأفاد المصدر الخاص، أنّ عناصر من الكتائب ستشارك في افتتاح الميدان عصر الأربعاء 21 سبتمبر 2022م.

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تفاصيل الطائرة

وخلال معركة سيف القدس كشفت كتائب القسام أنها أدخلت سلاحًا جديدًا إلى الخدمة يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021م، وهي عبارة عن طائراتٍ مُسيَّرة انتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع.

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واستخدمت الكتائب هذا النوع من الطائرات لأول مرة في استهداف منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر الأربعاء الموافق 12 مايو، وذلك ردًّا على العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام خلال معركة 2021م.

كما استهدف القسام من خلالها مصنع الكيماويات في "نير عوز" شرق قطاع غزة وتحشُّداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر الخميس 13 مايو، وأظهر مقطع فيديو نشره القسام لحظة ارتطام الطائرة المفخخة بالمصنع وانفجارها.







المصدر / فلسطين أون لاين