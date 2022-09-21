فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اليوم.. الذكرى الـ17 لأسر كتائب القسام ضابط الشاباك "نورائيل"

بوتين يعلن التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا

اعتقالات السلطة للمقاومين والمطاردين.. تاريخ طويل من العار

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

إضراب مفتوح في مدارس "بير هداج" بالنقب المحتل

غضب واسع عقب خطف "السلطة" المطاردَين اشتية و"طبيلة"

جيش ميانمار يقتل 13 شخصا بينهم 11 طفلا في مدرسة

الأسير "عارضة" يدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال

"أبواب الفرح" تصبغ أبواب المقدسيين بألوان الثوب الفلسطيني

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

اليوم.. الذكرى الـ17 لأسر كتائب القسام ضابط الشاباك "نورائيل"

21 سبتمبر 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
...
ضابط الشاباك وبطاقته العسكرية والشخصية

يصادف اليوم الذكرى17 لقيام "وحدة تحرير الأسرى" في كتائب الشهيد عز الدين القسام بأسر عضو جهاز الشاباك "ساسون نورائيل".

"نورائيل" استوطن مدينة القدس المحتلة ويحمل هوية رقم (053246419) وبلغ من العمر 50 عاما.

ففي يوم الأربعاء 21/9/2005م، كانت الوحدة القسامية تعد لمبادلة الأسير بأسرى فلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال حينها حملة اعتقالات عشوائية في مدن الضفة اضطرت الوحدة القسامية لقتله، حيث عثر على جثته في منطقة بيتونيا قضاء رام الله بعد خمسة أيام من أسره.

ولم تكن عملية أسر الضابط " نورائيل" هي الأولى بل تلاها عمليات أسر قامت بها كتائب القسام للإفراج عن الأسرى.

وكان لهذه العملية البطولية عدد من الدلالات، منها أن مجاهدي القسام في الضفة يقولون للاحتلال: "نحن هنا.. أول الغيث.. على يد القسام في الضفة"، وعلى الاحتلال أن يصوب بوصلته فليس له في غزة من سبيل بعد أن خرج منها مدحوراً مذموماً.

كما أكدت العملية أن "قضية الأسرى" تقع في أول أولويات القسام، وتحريرهم هي المهمة الأولى لرجال القسام مهما كلف الأمر ومهما بلغت المحاولات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب الشهيد عز الدين القسام #ذكرى أسر ساسون نورائيل #ساسون نورائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة