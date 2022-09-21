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إضراب مفتوح في مدارس "بير هداج" بالنقب المحتل

21 سبتمبر 2022 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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إضراب مفتوح في مدارس بير هداج بالنقب

أعلنت اللجنة المحلية ولجنة أولياء أمور الطلاب في قرية بير هداج بمنطقة النقب المحتل، صباح اليوم الأربعاء، عن إضراب مفتوح.

واتخذت اللجنة قرار الإضراب الاستماع لرؤساء اللجان في المدارس الابتدائية، بالإضافة لمندوبي اللجنة المحلية.

وصدّقت اللجنة على قرار الإضراب المفتوح في جميع المدارس بالقرية إلى أن تقوم الجهات المعنية بتوفير النواقص، واحتجاجا على انعدام النظافة في المدارس.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة هداج أ، سالم أبو خزاعل، إن "مدارس بير هداج التابعة لمجلس إقليمي واحة الصحراء تعاني من جراء انعدام النظافة وتردي الأوضاع بسبب عدم وجود عمال نظافة، وذلك لأسباب تعود لخلافات بين العمال والمشغل على الأجرة".

وأضاف أن "الخلافات بين العمال والمشغل لا تعنينا، وفقط المدارس ونظافتها والطلاب هم من يعنونا نحن في لجان أولياء أمور الطلاب والأهالي. وعليه، فقد بادر كل من إدارات المدارس والمعلمين والطلاب وأهاليهم لتنظيف المدارس، منذ بدء العام الدراسي، ولم يعد بمقدورنا التحمل أكثر".

وختم رئيس اللجنة بالقول إن "الإضراب وسيلة وليس غاية، وتوفير النظافة شرطنا الوحيد لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة".

المصدر / عرب 48
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