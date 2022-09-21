حملة مداهمات واعتقالات يشنّها الاحتلال في الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل؛ أفادت مصادر أمنية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا بالخليل، واعتقلت الشقيقين عارف وعادل سلامة حريبات، ومحمود عبد الحليم التلاحمة، والمسن موسى شديد (72 عامًا).

وذكرت أنّ قوات الاحتلال اعتقلت أيمن اطبيش من قرية خرسا، وهشام إسماعيل ابو هواش من قرية الطبقة، وهو أسير محرر خاض إضرابًا عن الطعام استمر 141 يومًا، وأُفرج عنه قبل عدة أشهر.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودقّقت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي رام الله والبيرة؛ اعتقلت قوات الاحتلال كلًّا من: أحمد محمد دار أبو نصر، ومحمد حسين أبو عادي، من قرية كفر نعمة، وعيسى جميل يوسف شلو (20 عامًا)، من قرية عين عريك، غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

أما في بيت لحم؛ اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد الصيفي البلبول، بعد مداهمة منزله في مخيم الدهيشة.

وفي سلفيت؛ ذكرت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال داهمت قرية سرطة غرب سلفيت، وحاصرت عددًا من منازل المواطنين، وسط انتشار مُكثّف لجنودها وآلياتها العسكرية في شوارع وأزقة القرية.

وفي سياق متصل؛ نصبت حاجزين عسكريين صباح اليوم، على مدخلي القرية، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودقّقت في بطاقات راكبيها.

وفي طولكرم؛ داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم ضاحية ذنابة شرق طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر أوس محمد الحصري (28 عامًا)، وشقيقه حازم الحصري، بعد أن داهمت منزلهما في الضاحية.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يوميٍّ لمناطقَ متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيّما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين