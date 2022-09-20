فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تواصل الاشتباكات بين مواطنين وأجهزة أمن السلطة بنابلس

الاحتلال يعلن فرض إغلاق عام على الضفة وغزة بحجة الأعياد اليهودية

12 عملًا مقاومًا بينها 4 عمليات إطلاق نار في الضفة خلال 24 ساعة

أمير قطر: الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع ما قد يغير قواعد الصراع

أمن السلطة ينقل المختطف مصعب اشتية إلى سجن أريحا

تحقيق فلسطيني بريطاني: جيش الاحتلال تعمّد قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

هل يضم مانشستر يونايتد النجم الفرنسي غريزمان؟

وقفة برام الله احتجاجا على اعتقال السلطة مطلوبين بنابلس

المناهج المحرفة.. هجمة إسرائيلية لتهويد التعليم بالقدس ومحو القيم الوطنية

"تجمع العشائر": ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة بنابلس جريمة مؤسفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يعلن فرض إغلاق عام على الضفة وغزة بحجة الأعياد اليهودية

20 سبتمبر 2022 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
...

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض إغلاق عام على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية، لافتًا إلى أنّ ذلك جاء وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنّ الإغلاق سيبدأ من الأحد 25.09.2022 الساعة 4:00 مساءً، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة 11:59 مساءً بذريعة الاحتفال بما يسمى "رأس السنة العبرية" مشددًا على أنّ فك الإغلاق مرهون بتقييم الوضع.

وأشار إلى أنّ الإغلاق بحجة الاحتفال بما يسمى "عيد الغفران" سيبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً، مشددًا أيضًا على أنّ  فك الإغلاق مرهون بتقييم الوضع.

ولفت إلى أنّ الإغلاق بحجة الاحتفال بما يسمى "عيد العرش" سيبدأ من الأحد 9 أكتوبر 2022  الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين10 أكتوبر الساعة 23:59 - أيضا سيتم تطبيق إغلاق يوم الأحد 16 أكتوبر الساعة 16:00، مشيرًا إلى أنّ  فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر الساعة 23:59  مرهونًا بتقييم الوضع.

جدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عادّة ما تستخدم الأعياد اليهودية لفرض الإغلاق على الضفة الغربية وتشديد الحصار على قطاع غزة ما يؤدي إلى زيادة معاناة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الاحتلال #الضفة #الأعياد اليهودية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة