الاحتلال يعلن فرض إغلاق عام على الضفة وغزة بحجة الأعياد اليهودية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض إغلاق عام على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية، لافتًا إلى أنّ ذلك جاء وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنّ الإغلاق سيبدأ من الأحد 25.09.2022 الساعة 4:00 مساءً، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الساعة 11:59 مساءً بذريعة الاحتفال بما يسمى "رأس السنة العبرية" مشددًا على أنّ فك الإغلاق مرهون بتقييم الوضع.

وأشار إلى أنّ الإغلاق بحجة الاحتفال بما يسمى "عيد الغفران" سيبدأ الإغلاق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 الساعة 00:01، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء 5 أكتوبر الساعة 11:59 مساءً، مشددًا أيضًا على أنّ فك الإغلاق مرهون بتقييم الوضع.

ولفت إلى أنّ الإغلاق بحجة الاحتفال بما يسمى "عيد العرش" سيبدأ من الأحد 9 أكتوبر 2022 الساعة 16:00، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين10 أكتوبر الساعة 23:59 - أيضا سيتم تطبيق إغلاق يوم الأحد 16 أكتوبر الساعة 16:00، مشيرًا إلى أنّ فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الاثنين 17 أكتوبر الساعة 23:59 مرهونًا بتقييم الوضع.

جدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عادّة ما تستخدم الأعياد اليهودية لفرض الإغلاق على الضفة الغربية وتشديد الحصار على قطاع غزة ما يؤدي إلى زيادة معاناة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين