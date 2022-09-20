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آليات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون

20 سبتمبر 2022 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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توغل شمال قطاع غزة

توغلت آليات عسكرية تتبع للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 10 آليات بشكل محدود داخل أراضي المواطنين الزراعية شرق البلدة، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المنطقة.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
#توغل #آليات الاحتلال #بيت حانون

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