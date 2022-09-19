إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين والخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي جنين والخليل.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في قرية الجلمة شمال شرق جنين، وذلك بعد اقتحام القرية ونصب حاجز عسكري، واعتلاء جنود الاحتلال أسطح عدد من البنايات.

وأسفرت المواجهات عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوبهم.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات منفصلة اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، ودرات مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

واعتدت قوات الاحتلال اليوم على منازل الفلسطينيين في محافظة الخليل، تزامناً مع نصب عدد من الحواجز العسكرية.

وداهمت قوات الاحتلال المنازل الفلسطينية وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وتعود ملكية المنازل إلى عائلة الهيموني بمحافظة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين