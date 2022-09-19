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سيُعقد برشاد الشوا غدًا

الاقتصاد: بازار المنتجات الوطنية سيعرض صناعات محلية بجودة عالية

19 سبتمبر 2022 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أنّ بازار المنتجات الوطنية المزمع افتتاحه يوم غدٍ الثلاثاء في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي سيعرض صناعات محلية قوية وذات جودة عالية.

وأكد مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، أنّ البازار يأتي تتويجًا لسياسة الوزارة في حماية المنتج المحلي وكذلك استنهاض المصانع المتوقفة لتعود للإنتاج من جديد.

وأوضح نوفل خلال تصريحات صحفية، أنّ وفدًا من رجال الأعمال والتجار من الضفة الغربية سيشاركون في البازار الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام وسيعقدون لقاءات مع أصحاب المصانع المشاركة.

وبيّن أنّ عام ٢٠٢٢ هو عام دعم المنتج المحلي لضمان قوته وعودته للنشاط، مضيفًا أنّ الوزارة وفّرت الحماية لـ ٢٤ منتجًا محليًّا وبدأت ترى النور وعادت للانتعاش من جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المنتجات الوطنية #الاقتصاد #رشاد الشوا #صناعات محلية

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