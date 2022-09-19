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موعد العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين للعام 2022-2023

19 سبتمبر 2022 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
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محمد إسماعيل

أيام قليلة تفصلنا عن الانتهاء من التوقيت الصيفي والدخول في موعد التوقيت الشتوي الجديد في فلسطين للعام 2022-2023م ويأتي هذا في كل عام عند انتهاء فصل الصيف والدخول في فصل الخريف.

ومن المعلوم أنّ قرار موعد تغيير التوقيت الشتوي في فلسطين أو التوقيت الصيفي يتم مرتين في كل عام في بدايته وعند قرب نهاية العام، حيث يتم تقديم الساعة (60 دقيقة) في فصل الصيف، أي بدلًا أن تكون الساعة الرابعة تصبح الساعة الخامسة، وفي التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة (60 دقيقة) للخلف في فصل الشتاء، بمعنى تكون الساعة الرابعة وتصبح الساعة الثالثة.

وفي هذه الأيام يبدأ المواطنون في البحث عن معرفة موعد التوقيت الشتوي الجديد في فلسطين، ويشمل التوقيت الشتوي قطاع غزة والضفة والقدس وجميع المناطق الفلسطينية، حيث إن هذا التغيير في المواقيت يهم عشرات الآلاف من المواطنين، لاسيما طلبة الجامعات والمدراس والموظفين على حدٍ سواء، بل إنها تهم كل مواطن فلسطيني، والجهات ذات العلاقة من تحديث أنظمتهم بما يتناسب مع التغيير الزمني، وحتى يتمكنوا من تنظيم وترتيب مواعيدهم، حال البدء بالتوقيت الشتوي بشكل رسمي.

حيث أعلنت الجهات المختصة الفلسطينية موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجديد في الضفة وقطاع غزة والقدس وباقي الأراضي الفلسطينية بتأخير أو إرجاع عقارب الساعة (60 دقيقة) أي ساعة واحدة إلى الوراء، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29/10/2022م، حيث يتواصل العمل به لمدة 152 يومًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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