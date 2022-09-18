الاحتلال يعتقل شابين في طولكرم بزعم ضبط سلاح بحوزتهما

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين بزعم حوزتهما سلاح من نوع "كارلو" قرب حاجز باقة الشرقية شمال شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وزعمت قوات الاحتلال أنّ الشابين جرى اعتقالهما أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري من الضفة الغربية نحو الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك قرب حاجز باقة الشرقية.

في غضون ذلك، زعم مسؤول شرطة الاحتلال في القدس عن إحباط 50 عملية فدائية منذ بداية العام الجاري.

وزعم دورون ترجمان، بأنّ شرطة الاحتلال أحبطت 47 عملية بدرجات خطورة متفاوتة، وذلك بمعدل عمليتين في كل أسبوع.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعدًا في عمليات المقاومة، استُشهد خلال أيامه الماضية 4 مواطنين برصاص الاحتلال، فيما قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب 20 جنديًّا ومستوطنًا.

ورُصدت في الأسبوع الماضي 92 نقاط مواجهة، و16 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين