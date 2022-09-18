30 أسيراً إداريا يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام

قال نادي الأسير، إن ثلاثين أسيراً إداريا يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري.

وكان الإداريون، قد وجهوا رسالة، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم.

يذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.

يشار أنّ 80% من الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

المصدر / فلسطين أون لاين