"التربية" بالتشريعي تبحث تدني أجور معلمات رياض الأطفال

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي برئاسة النائب د. عبد الرحمن الجمل، اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا، بحضور أعضاء اللجنة النواب د. خميس النجار، ود. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي.

وبحثت قضية تدني أجور معلمات رياض الأطفال ومعالجتها مع الجهات المختصة، وناقشت أيضاً تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول وزارة العمل، وأقرت عقد لقاء مع رئيس ديوان الرقابة خلال الفترة المقبلة.

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وبحثت اللجنة شكاوى المواطنين الواردة إليها وردود بعض الوزارات عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين