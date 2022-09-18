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يوم غدٍ.. إضراب شامل في مدارس القدس رفضاً للمنهاج الإسرائيلي

18 سبتمبر 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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إضراب شامل في مدارس القدس رفضاً للمنهاج الإسرائيلي

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، الإضراب الشامل لـ مدارس القدس كافة يوم غد الاثنين رفضاً لأي شكل من أشكال فرض المناهج الإسرائيلية أو المنهاج المزيف.

وحملت القوى في بيان مشترك مع أولياء أمور القدس، إدارة أي مدرسة المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية بالخروج عن إجماع الأهالي وخرق الموقف الوطني.

البيان جدد تمسك المقدسيين بموقفهم الثابت، بالرفض المطلق والتام لمحاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على أبنائنا في جميع المدارس عل اختلاف مرجعياتها الأكاديمية وعدم القبول بغير المنهاج الفلسطيني.

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وعبرت القوى عن رفض كل أشكال الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في المدينة على إدارات المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها.

وشددت على حق شعبنا باختيار المنهاج الذي يتم تدريسه لأبنائه، مطالبة في الوقت ذاته المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها وكبح جماح تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية وحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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