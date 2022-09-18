أبو راشد : انعقاد النسخة 20 من "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" بمايو 2023

أعلنت إدارة مؤسسة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، أن النسخة العشرين للمؤتمر، ستنعقد في السابع والعشرين من أيار/ مايو 2023، في مدينة مالمو السويدية، بمشاركة العشرات من المؤسسات المناصرة لفلسطين على امتداد القارة الأوروبية.

وقال رئيس المؤتمر أمين أبو راشد، خلال مشاركته في مهرجان أوفياء لفلسطين في مدينة ستوكهولم السويدية: "يأتي انعقاد النسخة العشرين في ظل ظروف ومتغيرات مهمة تحيط بجميع ملفات القضية الفلسطينية، مع استمرار شتات ونكبة حوالي 7 ملايين لاجئ فلسطيني منذ نحو 75 عاما ".

وكانت النسخة الأولى من مؤتمر فلسطينيي أوروبا، قد انعقدت سنة 2003 في العاصمة البريطانية لندن، ثم انتقل بعد ذلك عبر عدد من العواصم والمدن الأوروبية.

المصدر / فلسطين أون لاين