أمن السلطة يواصل اعتقال 33 مواطناً

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 33 مواطنا، بينهم طلاب وصحفيون ومحامون ونشطاء على خلفية انتماءهم السياسي وحرية الرأي والتعبير .

واستدعت أجهزة السلطة المحرر سعيد سياجات للمقابلة صباح اليوم، فيم تواصل اختطاف المحرر حسين سرطاوي من بلدة سرطة لليوم الـ4 على التوالي، علماً أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 14 عاماً.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال الشاب صهيب دويكات لليوم الـ3 على التوالي، واختطاف المحرر محمود عليان، المحرر حسن فارس دراغمة لليوم الـ4 على التوالي.

ومددت مخابرات السلطة اختطاف المحرر إسلام بني شمسه 15 يوماً، وتظهر عليه آثار التعذيب في كافة أنحاء جسده، علماً مختطف لليوم الـ5 على التوالي، فيما تواصل اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم نواجعة لليوم الـ5 على التوالي.

وتستمر السلطة باختطاف المواطن محمد الشيخ، والأسير المحرر والمختطف السابق أنور السخل لليوم الـ6 على التوالي، المحرر السياسي السابق سائد عادي لليوم الـ7 على التوالي، الجريح حبيب الرحمن قطناني لليوم الـ9 على التوالي، علماً أنه بحاجة لعملية طارئة لإخراج شظايا الرصاص من يده التي أصيب بها.

وتعتقل مخابرIت السلطة في بيت لحم، الأسير المحرر خليل قاسم الشيخ، والشيخ محمد سمور لليوم الـ11 على التوالي، والشاب محمد عبد الكريم صلاح من بلدة الخضر لليوم الـ12 على التوالي، والصحفي محمد عتيق من جنين لليوم الـ14 على التوالي في زنازين سجن أريحا.

ولا تزال أجهزة السلطة تختطف الشاب أسامة أبو جعص من الجابريات، والشقيقين زياد وإبراهيم القنيري لليوم الـ14 على التوالي في زنازين سجن أريحا، والشاب يزن سوقية من البيادر لليوم الـ14 على التوالي، والمحرر أسامة عصافرة لليوم الـ18 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة المحرر شادي إبراهيم غنيمات لليوم الـ19 على التوالي، والأسيـر المحرر عيسى شلالدة لليوم الـ29 على التوالي، أحمد جمال دراغمة لليوم الـ32 في سجن أريحا، علما أنه جريح ويعاني من أزمة صحية في الرئتين وضيق بالتنفس.

أما استخبارات السلطة العسكرية في رام الله فتواصل اعتقال 5 عناصر من الشرطة والأمن الوطني في سجن رام الله بتهمة التخطيط لعملية ضد المحتل منذ أكثر من 40 يوماً، فيما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت قسـ ،.ـام حمايل لليوم الـ86 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، والمحرر خالد نوابيت من رام الله لليوم 87 على التوالي في سجن أريحا المركزي.

وتختطف مخابرات السلطة المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ102 على التوالي، و شقيقه سعد ساري وهدان لليوم الـ97 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، بينما اعتقال المحامي المتدرب أحمد خصيب لليوم الـ102 على التوالي، في سجن أريحا المركزي، المحرر أحمد نوح هريش من رام الله، ومنذر رحيب لليوم الـ104 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

المصدر / فلسطين أون لاين/حرية نيوز