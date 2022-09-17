أنشيلوتي يحسم مصير مشاركة بنزيمة في ديربي مدريد

يغيب المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة عن قمة الدوري الإسباني في كرة القدم الأحد بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو، بحسب ما أكّد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وغاب المهاجم المخضرم البالغ 34 عاماً عن آخر مباراتين للفريق الملكي، لإصابة بفخذه وكان يأمل التعافي، لكنه لم يتدرب مع الفريق أمس.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة على ملعب خصمه واندا متروبوليتانو "لن يتمكن بنزيمة من اللحاق بالمباراة. بدأ بالعمل فردياً. سيبقى هنا في فترة التوقف الدولية ليكون جاهزاً بعد استئناف الليغا".

ولم يرغب المدرب الدخول بجدلية احتفال مهاجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور والتي اعتبرها البعض غير لائقة "لست والده، لست شقيقه، أنا مجرد مدربه". تابع "يمارس كرة القدم بفرح يمتلكه".

وكان انتقاد فينيسيوس جونيور من وكيل لاعبين إسبانيين في برنامج تلفزيوني شهير، وصف ما يقوم به بعد الاحتفال برقصة القرد، أثار سخط الكثيرين في البرازيل.

وفي الطرف المقبل، يعود الحارس السلوفيني يان أوبلاك من الإصابة، بعد غيابه عن الفوز الأخير على سلتا فيغو 4-1 والخسارة بهدفين أمام بايرن ليفرزكوزن الألماني دوري أبطال أوروبا.

وأكّد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن السلوفيني جاهز للعب، وقال: إن فريقه قادر على إحباط خصومه الذين فازوا بمبارياتهم الثماني في مختلف المسابقات.

قال لاعب الوسط السابق "من المهم دوماً كيف تصل إلى المباريات والديربيات الكبرى، لكن لحظة تبدأ المباراة تصبح القصة مختلفة.. لهذا السبب هذه اللعبة مسلية".