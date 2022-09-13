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دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي يشيد بالثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريغو

13 سبتمبر 2022 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
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فينيسيوس جونيور ورودريغو

أشاد المدرب الإيطالي لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بمهاجميه البرازيليين الشابين فينيسيوس جونيور ورودريغو، لجعلهما "ريال مدريد يحلم" في ظلّ غياب هدافه الأساسي الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الإصابة.

وقبل استضافته لايبزيغ الألماني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الذي يحمل ريال لقبه، قال أنشيلوتي ان لاعب وسطه الهجومي البلجيكي إدين هازار "أدى دوره من العمل" المطلوب منه.

تابع أنشيلوتي الباحث عن تحقيق الفوز الثاني بعد الأول على سلتيك الاسكتلندي 3-صفر "نحن متحمّسون لهجومنا، لشباننا. كريم يجعلنا نحلم، لكن تعتاد في نهاية الأمر على ما يقوم به. لذا، عندما يأتيك لاعب شاب، فأنت تحلم أكثر".

أردف المدرب الذي أحرز اللقب القاري كمدرب أربع مرات (رقم قياسي) "ما يقوم به فيني ورودريغو يجعلنا نحلم".

وأضاف أنشيلوتي أن بنزيمة الذي يعاني من إصابة بفخذه "لديه فرصة للعب" في دربي الدوري المحلي ضد أتلتيكو مدريد الأحد المقبل.

لكن ضد لايبزيغ، سيفسح ابن الـ34 عاماً المجال لفينيسيوس جونيور (22 عاماً) ورودريغو (21) وهازار (31) الذي "نفّذ ما طلبناه في المباراتين بدون كريم".

من جهة أخرى، وبعد سنتين ماليتين صعبتين بسبب تداعيات جائحة كورونا، عاد ريال مدريد إلى النمو، بإيرادات بلغت 721.5 مليون يورو (723 مليون دولار) في نهاية موسم 2021-2022، بحسب ما أعلن النادي الملكي.

وبلغت إيرادات النادي في 2019 رقماً قياسياً (757 مليون يورو)، قبل تفشي الجائحة، ثم تراجعت إلى 653 مليوناً الموسم الماضي، بسبب تقلص حجم مبيعات التذاكر.

المصدر / وكالات
#ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا #أنشيلوتي #رودريغو #فينيسيوس

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